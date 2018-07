Berlin (AFP) Der Bundestag hat am Donnerstag der weiteren Beteiligung von Bundeswehrsoldaten an den UN-Einsätzen im Sudan und im Südsudan zugestimmt. Das Parlament billigte am Abend die betreffenden Anträge der Bundesregierung. Die Einsätze werden damit um jeweils ein weiteres Jahr verlängert.

