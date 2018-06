Prag (AFP) In einem tschechischen Flüchtlingslager sind mehrere dutzend Flüchtlinge aus verschiedenen Ländern in den Hungerstreik getreten. "Die ersten 20 Männer haben am Dienstagmorgen begonnen", bis Donnerstagmittag sei ihre Zahl auf 60 gestiegen, sagte Pfarrer Mikulas Vymetal. Nach Polizeiangaben ging der Hungerstreik von Irakern aus, Afghanen, Pakistaner und Marokkaner schlossen sich an. Laut örtlichen Medienberichten brachten sich zwei der Hungerstreikenden Verletzungen an den Händen bei.

