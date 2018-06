Valletta (AFP) Beim Gipfel in Malta haben die EU-Staats- und Regierungschefs einen Treuhandfonds aus der Taufe gehoben, der afrikanische Länder in der Flüchtlingskrise unterstützen soll. Die Vertreter der EU-Länder unterzeichneten am Donnerstag in der Hauptstadt Valletta eine Vereinbarung für die Gründung eines "Nothilfe-Treuhandfonds", der aus dem EU-Budget mit 1,8 Milliarden Euro ausgestattet ist. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zeigte sich überzeugt, dass von den Mitgliedstaaten weitere Gelder beigesteuert werden. Ziel ist es die Fonds-Summe auf 3,6 Milliarden Euro zu verdoppeln.

