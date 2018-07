Berlin (AFP) Die deutsche Küche erfreut sich bei Restaurantkritikern großer Beliebtheit. In dem am Donnerstag vorgestellten neuen Guide Michelin sind 290 Restaurants in Deutschland verzeichnet, die sich mit einem oder mehreren Sternen schmücken können - so viele wie nie zuvor und knapp 30 Prozent mehr als im Jahr 2010. "Die deutsche Gastronomie zeichnet sich durch eine hohe Dynamik aus und zählt heute unstrittig zu den besten der Welt", erklärte der internationale Direktor des Guide Michelin, Michael Ellis, in Berlin.

