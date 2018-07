Berlin (AFP) Kurz vor dem Ende des längsten Streiks in der Geschichte der Lufthansa bleiben die Fronten zwischen Konzern und Flugbegleitern verhärtet. Der Chef der Flugbegleitergewerkschaft UFO, Nicoley Baublies, rief die Mitarbeiter für Freitag zu einer Kundgebung vor der Firmenzentrale in Frankfurt am Main auf. An dem letzten Streiktag fallen nach Angaben eines Lufthansa-Sprechers 941 Flüge aus. Am Samstag soll wieder weitgehend Normalbetrieb herrschen.

