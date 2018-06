München (AFP) Der Online-Versandhändler Amazon startet kurz vor Beginn des Weihnachtsgeschäftes in Deutschland einen neuen Lieferservice: Durch die sogenannten Same-Day-Lieferungen sollen Kunden das gewünschte Produkt noch am Tag der Bestellung zwischen 18 und 21 Uhr geliefert bekommen, teilte das US-Unternehmen am Donnerstag auf seiner Website mit. Voraussetzung sei, dass die Bestellung am Morgen desselben Tages eingegangen sei.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.