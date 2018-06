Valletta (AFP) Der französische Außenminister Laurent Fabius hat von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Aufklärung über Berichte gefordert, er sei durch den Bundesnachrichtendienst (BND) abgehört worden. Er habe mit Merkel am Rande des EU-Afrika-Gipfels in Malta über die Angelegenheit gesprochen, sagte Fabius am Donnerstag vor Journalisten in Valletta. Merkel habe ihm gesagt, ihrer Kenntnis nach sei dies "indirekt" erfolgt, "weil Personen abgehört wurden, die sich an mich gewendet haben könnten".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.