Bayreuth (AFP) Grausamer Fund von Babyleichen in Franken: Bei einem Notarzteinsatz auf einem Anwesen in Wallenfels im Landkreis Kronach haben Einsatzkräfte die sterblichen Überreste von mehreren Säuglingen entdeckt, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstagabend in Bayreuth mitteilte. Um wie viele tote Babys es sich handelte, konnten die Ermittler auch sechs Stunden nach dem Fund noch nicht sagen.

