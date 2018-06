Essen (AFP) Der Energiekonzern RWE kämpft weiter mit der Energiewende. Zwar konnte der Konzern seinen Gewinn von Januar bis September mit 1,94 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum fast verdoppeln, wie RWE am Donnerstag in Essen mitteilte. Der Grund dafür war aber unter anderem ein Sondergewinn aus einem milliardenschweren Verkauf. Der bereinigte Nettogewinn, in dem Sondereinnahmen nicht enthalten sind, sank dagegen um 29 Prozent. Anfang des Jahres hatte RWE seine Öl- und Gasfördertochter Dea für rund fünf Milliarden Euro verkauft.

