Brandenburg an der Havel (AFP) In Brandenburg ist eine schwangere Asylbewerberin aus Somalia angegriffen und verletzt worden. Die 21-Jährige wurde am Mittwochnachmittag in Bad Belzig attackiert, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Täter schlugen ihr demnach einen Sack Kartoffeln vom Kopf und stießen sie zu Boden. Einer von ihnen soll die Frau getreten haben. Ermittelt wird wegen gefährlicher Körperverletzung gegen zwei Jungen im Alter von 14 und 15 Jahren sowie ein 14-jähriges Mädchen.

