Berlin (AFP) Gut zweieinhalb Jahre nach seinem Verschwinden ist ein Mann aus Berlin tot auf einem Feld in Brandenburg aufgefunden worden. Die Leiche sei bereits Anfang Oktober von einer Spaziergängerin gefunden worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in der Hauptstadt am Donnerstag mit. Eine DNA-Untersuchung habe nun gezeigt, dass es sich um den vermissten Berliner handelt. Die Todesumstände seien noch unklar.

