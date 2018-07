Berlin (AFP) Der Staatsakt für den verstorbenen Altkanzler Helmut Schmidt (SPD) soll am 23. November in Hamburg stattfinden. Das teilte das Bundesinnenministerium am Donnerstagabend in Berlin mit.

