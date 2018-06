Valletta (AFP) Vor einem weiteren Sondergipfel der EU zur Flüchtlingskrise hat EU-Ratspräsident Donald Tusk eine schnelle Sicherung der EU-Außengrenzen gefordert. Die jüngsten Entwicklungen in Deutschland, Schweden und Slowenien zeigten, dass viele EU-Mitglieder unter "riesigem Druck" stünden, sagte Tusk am Donnerstag zum Abschluss des EU-Afrika-Gipfels in Malta. An ihn schließt sich am Nachmittag (14.30 Uhr) ein weiteres informelles Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs an. Thema ist neben der Zusammenarbeit mit der Türkei die Grenzsicherung.

