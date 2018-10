Calais (AFP) In dem umstrittenen Flüchtlingslager in Calais in Nordfrankreich ist mit der Errichtung fester Unterkünfte zur Unterbringung von rund 1500 Migranten begonnen worden. Planierraupen begannen am Donnerstag, in dem Lager "Neuer Dschungel" am Rande der nordfranzösischen Hafenstadt die Dünen auf einer Fläche von vier Hektar einzuebnen, damit dort bis Mitte Dezember 125 Wohncontainer aufgestellt werden können.

