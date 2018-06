Paris (AFP) Nach dreijähriger Renovierung ist das Pariser Museum Rodin am Donnerstag wieder für das Publikum geöffnet worden. Das in einem alten Palais gelegene Museum hatte unter dem Ansturm von jährlich rund 700.000 Besuchern gelitten, die sich die Skulpturen, Zeichnungen und Drucke des französischen Bildhauers Auguste Rodin ansehen wollten. "Das Palais war in einem besorgniserregenden Zustand," erklärte Museums-Direktorin Catherine Chevillot.

