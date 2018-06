Paris (dpa) - Nach drei Tagen in München, voll gepackt mit Marketingmaßnahmen, rückt für die deutschen Weltmeister der Fußball wieder absolut in den Vordergrund. Die Nationalmannschaft fliegt am Vormittag nach Paris. Dort bestreitet sie am Freitagabend gegen EM-Gastgeber Frankreich das erste von zwei Länderspielen zum Jahresabschluss. Vier Tage später folgt die Partie in Hannover gegen die Niederlande. "Wir wollen diese zwei Spiele gewinnen", kündigte Angreifer Lukas Podolski forsch an. Beim letzten Duell in der 80 000 Zuschauer fassenden Arena siegte Deutschland im Februar 2013 mit 2:1.

