Jakarta (AFP) Für Nutzer von Motorradtaxis in Indonesiens Hauptstadt Jakarta könnte das Leben mit einer neuen Smartphone-App künftig etwas leichter werden: Die App UberJEK verspricht, keine Fahrer mit Körpergeruch einzustellen - alle Angestellten müssten sich zunächst einem entsprechenden "Test" unterziehen. Hintergrund sind nach Angaben von App-Gründer Aris Wahyudi häufige Beschwerden von Kunden, die sich auf den Motorrädern in Jakartas Verkehrschaos dicht an den Fahrer schmiegen müssen.

