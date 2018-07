Jakarta (AFP) Nach jahrelangem Sorgerechtsstreit zwischen Thailand und Indonesien um eine Gruppe geschmuggelter Orang-Utans sind die Tiere am Donnerstag in ihre indonesische Heimat zurückgekehrt. Die 14 Menschenaffen wurden in der Hauptstadt Jakarta von Umweltminister Siti Nurbaya Bakar in Empfang genommen, der allen Beteiligten "für die Rückkehr dieser verlorenen Kinder" dankte. Die Tiere waren illegal aus Indonesien geschmuggelt worden, elf von ihnen wurden später ausgesetzt und vor fünf Jahren im Süden Thailands entdeckt. Seitdem stritten sich die beiden Länder um den Verbleib der Großaffen.

