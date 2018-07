Sindschargebirge (AFP) Kurdischen Einheiten im Irak haben eine Großoffensive gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat in der Stadt Sindschar gestartet. "Der Angriff hat am Morgen um 08.00 Uhr (MEZ) begonnen, die Peschmerga-Kommandeure sind auf mehreren Achsen vorgerückt, um das Zentrum des Bezirks von Sindschar zu befreien", sagte General Essedin Saadun der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag. Die strategisch wichtige Stadt liegt an einer Hauptversorgungsroute des IS.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.