Beirut (AFP) Bei einem Doppel-Anschlag in Beirut sind am Donnerstag mindestens 41 Menschen getötet und 200 verletzt worden. Nach Polizeiangaben zündeten zwei Selbstmordattentäter vor einem Einkaufszentrum im Stadtviertel Burdsch al-Baradschne Sprengstoffgürtel. Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) sprach in einem Bekennerschreiben von einem gezielten Angriff auf Schiiten. Nach ihren Angaben wurde ein Sprengsatz auf einem Motorrad gezündet, ein weiterer von einem Selbstmordattentäter.

