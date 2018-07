Berlin (dpa) - Fußball-Nationalspieler Mesut Özil und Sängerin Mandy Capristo sind wieder ein Paar. Die beiden zeigten sich bei der Bambi-Gala am Abend in Berlin Hand in Hand. Özil verbreitete über das soziale Netzwerk Instagram kurz darauf ein Selfie von dem Liebes-Comeback - er im schwarzen Smoking, sie im schwarzen, glitzernden Kleid. Dazu schrieb er freudig die Nachricht: "Just the two of us... #happy #selfie #ozistoisback #bambi2015". Vor einem Jahr hatten sich die zwei Prominenten getrennt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.