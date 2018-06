New York (dpa) - Der italienische Diplomat Filippo Grandi wird neuer Hoher Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen. UN-Generalsekretär Ban Ki Moon informierte die Vollversammlung in New York, dass der 58-Jährige Nachfolger des Portugiesen António Guterres werden soll. Dessen zehnjährige Amtszeit läuft Ende des Jahres aus. Grandi muss noch von der Vollversammlung der 193 UN-Mitgliedsstaaten bestätigt werden, das gilt aber als Formsache.

