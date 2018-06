Washington (dpa) - Der Drummer Andy White, der bei der Version des Beatles-Hits "Love Me Do" das Schlagzeug gespielt hat, ist tot. Der "fünfte Beatle" starb am Montag im Alter von 85 Jahren im US-Bundesstaat New Jersey, wie der Sender CNN am Donnerstag unter Berufung auf seine Frau Thea meldete.

"Gott war gut zu uns. Er gab uns 42 wunderbare Jahre zusammen", sagte Thea White dem Sender. Laut Bericht hatte der Schlagzeuger am vergangenen Donnerstag einen Schlaganfall erlitten. Sie sei dankbar, dass ihr Mann nicht lange habe leiden müssen, sagte die Witwe.

Der ursprünglich aus Schottland stammende White hatte bei der dritten Aufnahme von "Love Me Do" 1962 mitgewirkt. Laut dem Musikmagazin "Rolling Stone" erhielt White damals fünf britische Pfund für drei Stunden Arbeit, aber keine Tantiemen.

"Love Me Do" war die erste Single der Beatles. Nach seiner Veröffentlichung in den USA 1964 stieg der Song auf die Eins in den Charts.

Als "fünfter Beatle" werden eine Reihe von Personen bezeichnet, die neben den vier Hauptmitgliedern - John Lennon, Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr - eng mit der Pop-Gruppe verknüpft waren. Dazu gehören unter anderen der Bassist Stuart Sutcliffe, der Schlagzeuger Pete Best, der Manager Brian Epstein oder Lennons zweite Ehefrau Yoko Ono.