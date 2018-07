Rangun (AFP) US-Präsident Barack Obama hat nach Angaben der Regierung in Myanmar Staatschef Thein Sein zur Abhaltung einer "freien und fairen" Parlamentswahl gratuliert. Der US-Präsident habe seinen Kollegen in Myanmar angerufen, um "ihm und der Regierung" zu gratulieren, erklärte Informationsminister Ye Htut am Donnerstag auf seiner offiziellen Facebook-Seite. Es sei die Rede von "historischen, freien Wahlen" gewesen.

