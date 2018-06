Jerusalem (AFP) Bei einem Einsatz israelischer Spezialkräfte in einem Krankenhaus in Hebron im Westjordanland ist ein Palästinenser getötet worden. Der 27-Jährige sei in der Nacht zum Donnerstag von einer Einheit von verdeckten Ermittlern getötet worden, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium mit. Der israelische Inlandsgeheimdienst Schin Bet bestätigte die Aktion. Bei dem Getöteten handelte es sich den Angaben zufolge um den Cousin eines Attentäters, der Ende Oktober einen Israeli mit einem Messer schwer verletzt hatte.

