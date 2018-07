Preußisch Oldendorf (dpa) - Nach der heftigen Explosion in einem Wohnhaus in Nordrhein-Westfalen haben die Einsatzkräfte eine Leiche in den Trümmern gefunden. Ob es sich dabei um den Hausbesitzer handelte, ist unklar, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Gestern hatte eine Detonation eine Doppelhaushälfte in der Siedlung in Preußisch Oldendorf völlig zerstört und mehrere Häuser beschädigt. Die Polizei prüft, ob es sich um ein Unglück oder eine absichtlich herbeigeführte Explosion handelt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.