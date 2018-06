Berlin (dpa) – Ein Imam ist nach einer Hasspredigt in einer Berliner Moschee zu einer Geldstrafe von 1800 Euro verurteilt worden. Ein Amtsgericht sprach den 47-Jährigen der Volksverhetzung schuldig. In einem Freitagsgebet habe er im Juli 2014 gegen Juden gehetzt. Diese Rede habe den von der Verfassung gesetzten Rahmen der Religions- und Meinungsfreiheit überschritten, so die Richterin. Gegen ihn waren zunächst 120 Tagessätze zu je 80 Euro verhängt worden. Weil der Imam Sozialleistungen bezieht, wurde die Tagessatzhöhe reduziert.

