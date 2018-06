Barcelona (AFP) Die Ratingagentur Fitch hat die Kreditwürdigkeit Kataloniens nach dem Parlamentsvotum zur Abspaltung von Spanien gleich um zwei Stufen auf BB herabgesetzt. Aufgrund der zunehmenden Spannungen mit Madrid und damit absehbaren Finanzengpässen sieht Fitch die katalanische Bonität nur noch als "spekulativ" an und setzte auch den Ausblick am Donnerstag auf negativ. Das Regionalparlament in Barcelona hatte am Montag eine Resolution zur Abspaltung von Spanien mit dem Ziel der Unabhängigkeit bis 2017 verabschiedet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.