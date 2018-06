Barcelona (AFP) Der katalanische Regionalpräsident Artur Mas ist am Donnerstag ein weiteres Mal mit dem Versuch gescheitert, sich im Amt bestätigen zu lassen. Ebenso wie beim ersten Wahlgang am Dienstag erhielt der 59-Jährige nur 62 Stimmen, 73 Parlamentarier stimmten gegen ihn. Die verschiedenen Befürworter einer Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien, zu denen Mas zählt, hatten die Regionalwahl im September gewonnen, am Montag stimmten sie gemeinsam für eine Resolution zur Abspaltung von Spanien. Allerdings verweigert die linksradikale CUP, die zu den Unabhängigkeitsbefürwortern gehört, dem seit 2010 amtierenden Mas die Gefolgschaft.

