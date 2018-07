Köln (SID) - Mit dem deutschen Trainer-Duo Bernd Storck und Andreas Möller will sich der zweimalige Vize-Weltmeister Ungarn erstmals seit 43 Jahren wieder für eine EM-Endrunde qualifizieren. Im Play-off-Hinspiel ab 20.45 Uhr in Oslo gegen Gastgeber Norwegen können die Magyaren den Grundstein für den Einzug in die Endrunde im kommenden Jahr in Frankreich legen.

Nach der starken Vorstellung und unglücklichen Niederlage gegen Titelverteidiger Real Madrid will Bayern München mit einem Sieg gegen Roter Stern Belgrad in der Euroleague den nächsten Schritt Richtung Zwischenrunde machen. Los geht's um 20.25 Uhr.