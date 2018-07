Ankara (AFP) Jedes Jahr im Dezember feiern tausende Menschen in der südtürkischen Stadt Adana ihren Lieblingsalkohol, den klaren Anis-Schnaps Raki. Nach Protesten islamischer Organisationen gegen die "schändliche" Veranstaltung haben die Behörden nun das Raki-Festival verboten. Ihre Entscheidung fachte am Donnerstag die Debatte um eine schleichende Islamisierung des Landes wieder an.

