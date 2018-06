Valletta (AFP) Frankreichs Präsident François Hollande hat von Deutschland Aufklärung über Angaben gefordert, sein Außenminister Laurent Fabius sei vom Bundesnachrichtendienst (BND) abgehört worden. "Wir verlangen, dass uns alle Informationen zur Verfügung gestellt werden", sagte Hollande am Donnerstag am Rande des EU-Afrika-Gipfels in Malta. "Es kann solche Praktiken zwischen Verbündeten nicht geben." Er "wisse" aber, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) "alles tun" werde, um auf die Fragen Frankreichs zu antworten.

