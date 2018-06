New York (AFP) US-Außenminister John Kerry hat Israel zu einer Zwei-Staaten-Lösung mit den Palästinensern ermutigt. Eine Zwei-Staaten-Lösung sei "kein unmöglicher Traum" sagte Kerry am Mittwoch bei einem Treffen mit israelischen Vertretern am Sitz der Vereinten Nationen in New York. Der "zionistische Traum" als "Konzept von Israel als jüdischer Demokratie" sei ein "Leuchtturm für alle Nationen". Dieser Traum könne nur von zwei Staaten, die "in Sicherheit Seite an Seite" existieren, aufrecht erhalten werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.