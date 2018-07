San Francisco (AFP) Mit einer Geste des guten Willens hat sich das Onlineportal Airbnb gegen Vorwürfe gewehrt, es verschärfe durch sein Geschäftsmodell Engpässe auf dem Wohnungsmarkt und bringe Städte weltweit um Steuereinnahmen. Auf ihrer Website teilte die Untervermietungsplattform am Mittwoch mit, sie wolle ihren "gebührenden Anteil" an Steuern aus dem Hotel- und Tourismusgewerbe entrichten und neue Regeln beim Angebot von Unterkünften einführen. "Wir müssen klarstellen, was wir nicht akzeptieren", erklärte Airbnb-Mitgründer Brian Chesky.

