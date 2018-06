New York (AFP) Der Electro-Song "Lean On" der US-Gruppe Major Lazer und des Franzosen DJ Snake hat beim Online-Streamingdienst Spotify einen neuen Rekord aufgestellt. Der Club-Hit wurde bis zum Donnerstag fast 530 Millionen Mal abgerufen und überflügelte damit die Ballade "Thinking Out Loud" des britischen Sängers Ed Sheeran, die als erste im Oktober die 500-Millionen-Marke geknackt hatte. Major Lazer dankte den Fans auf Facebook: "Wir brauchen nur Euch, um uns anzulehnen." (lean on).

