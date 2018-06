München (AFP) Volkswagen will in der Abgasaffäre laut einem Bericht am Montag eine Lösung für seine 1,6-Liter-Diesel-Motoren präsentieren. Die von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) eingesetzte Untersuchungskommission solle sich bei Probefahrten mit einem Testauto davon überzeugen, dass die Grenzwerte für Stickoxide nunmehr eingehalten würden, ohne dass dies Auswirkungen auf das Fahrverhalten habe, berichtete am Freitag der Rechercheverbund von "Süddeutscher Zeitung", NDR und WDR.

