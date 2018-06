Paris (AFP) Deutschland und Frankreich wollen künftig enger zusammenarbeiten, um die Bürger beider Länder in Krisenregionen und akuten Krisen im Ausland besser zu schützen. Das vereinbarten Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) und sein Kollege Laurent Fabius am Freitag in Paris, wo sie an einer gemeinsamen Sitzung der Krisenreaktionszentren beider Außenministerien teilnahmen.

