Berlin (AFP) Für Verbraucher in Deutschland ändert sich durch die EU-Vorschrift zur Kennzeichnung von Produkten aus israelischen Siedlungen in den besetzten Palästinensergebieten gar nichts. Es handele sich lediglich um einen Handlungsleitfaden für die zuständigen Überwachungsbehörden in den EU-Mitgliedstaaten, sagte der Sprecher des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, Jens Urban, am Freitag der Nachrichtenagentur AFP. "Es geht um eine Klarstellung in Bezug auf geltendes Recht."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.