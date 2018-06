Bayreuth (AFP) Der Fund von acht Babyleichen in der oberfränkischen Gemeinde Wallenfels hat am Freitag bundesweit für Entsetzen gesorgt. Nach Angaben der Polizei in Bayreuth wurden die sterblichen Überreste der Säuglinge in verschiedenen Zimmern eines Hauses entdeckt. Die Polizei fahndete zunächst erfolglos nach der mutmaßlichen Mutter der Kinder, einer 45 Jahre alten Frau.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.