München (AFP) Die Lufthansa wird der Flugbegleitergewerkschaft UFO kein neues Angebot im Tarifstreit vorlegen. Das sagte Lufthansa-Konzernsprecherin Barbara Schädler dem Bayerischen Rundfunk am Freitagmorgen. Die Airline sei bereits auf alle Forderungen der Gewerkschaft eingegangen. "Es wäre einmalig in der Tarifhistorie, dass ein Unternehmen mehr bietet, als die Gewerkschaft fordert", sagte Schädler. Nach Auflauf des in der Nacht zum Samstag endenden Streiks werde das Unternehmen wieder auf die Flugbegleiter zugehen, erläuterte Schädler.

