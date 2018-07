New York (AFP) Fast vier Jahrzehnte nach einem spektakulären Raubüberfall auf dem New Yorker Kennedy-Flughafen ist ein 80-jähriger Mafioso freigesprochen worden. Vincent Asaro sei von den Geschworenen in allen Anklagepunkten für nicht schuldig befunden worden, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft im New Yorker Stadtteil Brooklyn am Donnerstag mit. Er freue sich nun auf "ein gutes Essen" mit seiner Familie, sagte Asaro, als er lächelnd den Gerichtssaal verließ.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.