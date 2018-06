Karlsruhe (AFP) Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat die Chancengleichheit mittelloser Bürger in außergerichtlichen Streitsachen gestärkt. So darf Mittellosen etwa in einem Widerspruchsverfahren gegen eine Behörde die sogenannte Beratungshilfe nicht pauschal mit dem Hinweis abgelehnt werden, ein Widerspruch sei auch ohne Rechtsanwalt möglich, wie das Bundesverfassungsgericht in einem am Freitag bekanntgegebenen Beschluss entschied. (Az: 1 BvR 1962/11)

