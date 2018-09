Berlin (AFP) In der Debatte um die Aufnahme von Flüchtlingen hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die Rückkehr zum sogenannten Dublin-Verfahren verteidigt. Dies sei "ein Schritt, um zu einer fairen Lastenverteilung" in der EU zu kommen, sagte Merkel am Freitag nach einem Gespräch mit dem australischen Premierminister Malcolm Turnbull in Berlin. Die Länder an den EU-Außengrenzen könnten die "Last" bei der Aufnahme von Flüchtlingen nicht alleine tragen, doch zugleich könnten diese "auch nicht die Last weniger teilen".

