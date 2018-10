München (AFP) "Smombie" ist das Jugendwort des Jahres. Eine 20-köpfige Jury kürte die Wortschöpfung aus Smartphone und Zombie am Freitag zum Gewinner des Wettbewerbs, wie der für die Aktion verantwortliche Langenscheidt-Verlag in München mitteilte. Gemeint seien damit in der Jugendsprache Menschen, die wie gebannt mit dem Handy über die Straße gingen und nicht schauten, wohin sie liefen.

