Berlin (AFP) Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) fordert ein Verbot von Provisionen beim Vertrieb von Finanzprodukten. Die vorherrschende, auf Provisionen basierende Finanzberatung führe zu einem erheblichen Anteil von Fehl- und Falschberatungen, erklärte der vzbv am Freitag in Berlin. Finanzberater gerieten leicht in einen Interessenkonflikt, weil bestimmte Produkte wegen der damit verbundenen Provisionen attraktiv und reizvoll seien. Verbraucher müssten sich jedoch auf die Qualität der Finanzberatung verlassen können, weil es für sie kaum möglich sei, Qualität, Leistung und Preis von komplexen Finanzdienstleistungen korrekt einzuschätzen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.