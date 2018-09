Dijon (AFP) In Frankreich sind fünf Männer wegen illegaler Grabungen und des Verkaufs eines antiken Silberschatzes zu bis zu drei Monaten auf Bewährung und Geldstrafen von bis zu 15.000 Euro verurteilt worden. Die Hobby-Archäologen hatten im Oktober 2012 in Laignes im Burgund ohne offizielle Genehmigung 2000 gallische Silbermünzen ausgegraben und Teile des Schatzes verkauft. Neben den Schatzgräbern selbst wurden am Donnerstag in Dijon auch mehrere Käufer verurteilt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.