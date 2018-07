Paris (AFP) Der französische Flugzeugträger "Charles de Gaulle" bricht kommenden Mittwoch in den Persischen Golf auf, um sich am Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) zu beteiligen. Wie Frankreichs Regierungssprecher Stéphane Le Foll am Freitag mitteilte, wird das Flugzeugträgergeschwader den Marinehafen Toulon am Mittwoch verlassen und Mitte Dezember im Persischen Golf eintreffen. Der einzige französische Flugzeugträger war bereits von Februar bis März im Einsatz gegen die Extremisten im Irak und liegt derzeit zu Wartungsarbeiten in Toulon.

