Paris (AFP) Der französische Staat hat Berufung gegen ein Urteil eingelegt, das ihn zu Verbesserungen im Flüchtlingslager von Calais verpflichtet hat. Innenminister Bernard Cazeneuve rief in dem Fall den Staatsrat an, der sich am kommenden Donnerstag damit befassen will, wie das oberste Verwaltungsgericht am Freitag mitteilte. In dem Berufungsantrag, den die Nachrichtenagentur AFP einsehen konnte, schreibt der Minister, dass der "Staat seine rechtlichen Verpflichtungen im Hinblick auf die Notunterkünfte" in Calais erfüllt und die Polizei keine Verfehlungen begangen habe.

