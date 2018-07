Bobigny (AFP) In Frankreich ist ein bekannter Prominenten-Osteopath und Erfolgsautor wegen der Vergewaltigung von Patientinnen zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Pierre Pallardy wurde am Donnerstagabend in einem Berufungsprozess in Bobigny bei Paris für schuldig befunden, mehrere Frauen vergewaltigt oder sexuell belästigt zu haben.

