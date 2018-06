Berlin (SID) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erwartet vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) eine umfassende Aufarbeitung des Skandals um die Weltmeisterschaft 2006. Sie hoffe, "dass der Deutsche Fußball-Bund alles transparent aufklärt, was geschehen ist", sagte Merkel auf einer Pressekonferenz mit dem australischen Premierminister Malcolm Turnbull.

Allerdings betonte die deutsche Regierungschefin am Freitag in Berlin auch: "Was den Fußball anbelangt, so möchte ich sagen, die Erinnerungen sind unveränderbar."